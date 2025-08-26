Sesc Circo encerra em Ijuí com público superior a 11 mil pessoas

O Sesc Circo encerrou no domingo (24) a primeira edição em Ijuí. Durante cinco dias de evento, a cidade se transformou em um grande palco para a palhaçaria e reuniu um público de mais de 11 mil pessoas, com ingressos esgotados em todas as sessões.

Foram 25 atrações e 36 apresentações, além de oficinas formativas e um cortejo circense pelas ruas da cidade. A programação valorizou o riso como forma de expressão, conexão e transformação, reunindo artistas de diferentes estilos, territórios e linguagens.

O Festival contou com a participação de coletivos gaúchos de cidades como Rio Grande, Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre e Ijuí, além de grupos de São Paulo, Distrito Federal e um representante da Argentina. Entre os destaques estiveram o espetáculo brasiliense “Cabarézin da Nega”, o argentino Sebastian Godoy com “Subir y bajar hasta encontrarse”, a Trupe Raiz do Circo com o espetáculo “Brincadeiras de Raiz” e o Barracão Teatro de São Paulo com “Circo do Só Eu”.

O Palhaço Mandioca Frita, nome artístico de Júlio César Macedo, destacou a energia do festival, além da alegria de poder dividir o palco com seus dois filhos, Julia e Davi Maia, que dão vida ao palhaços Macaxeira e Aipim.

Jane Schoninger, coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e Arte Educação do Sesc/RS, destaca a importância da descentralização da cultura. “Foi uma alegria trazer o Sesc Circo a Ijuí. Ver a cidade mobilizada, com ingressos esgotados e um público tão diverso, mostra como a arte transforma e aproxima as pessoas. Esse festival deixa um legado importante para a comunidade, garantindo acesso a espetáculos de qualidade e renome”, ressalta.

