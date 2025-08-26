Notas Jurídicas

O livro “Deveres dos administradores na crise pré-concursal”, do advogado José Bráulio Petry Fonseca, é um estudo que aborda os deveres dos administradores de sociedades anônimas e limitadas em cenários de crise econômico-financeira anteriormente à instauração de processos de recuperação e falência. A obra está à venda no site da editora – loja.editoradialetica.com – e na Amazon. Para auxiliar os moradores de Porto Alegre e região que não têm condições de pagar um advogado, a Faculdade Anhanguera inaugurou o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) oferecendo atendimentos jurídicos gratuitos. A programação ocorre às terças, das 19h às 20h30min, quartas, das 08h às 10h30min e das19h às 20h30min, na própria Instituição, localizada na avenida Cavalhada, 4890. Agendamento pelo WhatsApp (51) 3092-5709.