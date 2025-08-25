Hospital de Osório realiza procedimento inédito no Litoral Norte

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, realizou o primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte, marcando um avanço importante na assistência cardiológica da região. Habilitado pela Secretaria da Saúde (SES), o hospital oferece atualmente 240 consultas mensais no ambulatório de cardiologia, reforçando sua capacidade de atendimento especializado.

O procedimento foi realizado em um paciente de 79 anos que apresentava bloqueio átrio-ventricular, condição que causava bradicardia severa (cerca de 30 batimentos por minuto) e episódios frequentes de desmaios devido ao baixo fluxo sanguíneo cerebral. Com o implante do marcapasso, a frequência cardíaca foi estabilizada, melhorando o fluxo sanguíneo e eliminando os sintomas, o que representa uma recuperação significativa da qualidade de vida. Todo o procedimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Um marcapasso extracardíaco é um dispositivo não invasivo que aplica eletrodos no tórax para regular os batimentos cardíacos em situações de emergência e garante que o coração bata em um ritmo adequado até que um tratamento definitivo possa ser iniciado. Diferentemente dos marcapassos implantados, esse tipo de dispositivo é temporário e utilizado em contextos de urgência devido à sua rápida instalação e à sua eficácia.

Além dos implantes, o HSVP também está apto a realizar revisões periódicas de marcapassos, inclusive de pacientes que já possuem o dispositivo, contribuindo para desafogar os serviços da capital e melhorar a logística dos municípios do Litoral Norte.