Artista cria telas com fragmentos da enchente de 2024

Memórias Sedimentadas é o título da mostra do artista Feu Cardoso, inspirado na enchente de 2024 e exposta na Secretaria Municipal da Cultura de São Leopoldo. Ele criou pinturas com fragmentos de móveis recolhidos das áreas atingidas e usou lama da destruição para construir as imagens. O projeto é um tributo às vítimas e uma forma de preservar histórias que merecem ser contadas. A dor da mulher na pintura é um resumo da tragédia.

Perigo no Vale

É ilusão pensar que o domínio das facções criminosas é realidade somente no Rio de Janeiro, São Paulo e no Nordeste. No Rio Grande do Sul, não apenas na Capital, mas em várias outras cidades, outrora pacatas, o crime organizado entrou com força. É o caso do Vale do Taquari e seus 36 municípios, onde os "os manos" estão infiltrados em diversos segmentos, inclusive na política.

E não é que faz sentido?

Com ajuda da Inteligência Artificial (IA) colocaram na rede um vídeo de Donald Trump assinando ficha no PT e se inscrevendo no Bolsa Família. Onde está o logro? O Bolsa Família é uma gandaia mesmo e foi ele que melhorou a popularidade de Lula. Vamos ver se essa ajuda dura ou é apenas fogo fátuo de curta duração.

Procura-se

PG3 falta de motoristas no RS Gilberto Jasper/divulgação/jc

A escassez de mão de obra é uma realidade em todo o Rio Grande do Sul. O setor de logística, porém, é um dos mais atingidos pela falta de motoristas, profissão que antigamente era passada de pai para filho. Hoje, sobram vagas e faltam interessados. Por isso, na busca de candidatos, vale tudo na hora de anunciar.

Voto impresso

Um grupo de senadores reunidos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) decidiu, por 14 votos a 12, que era o caso de ressuscitar o voto impresso no Brasil. Se a iniciativa passar pelo plenário e pela Câmara, as urnas eletrônicas terão de começar a imprimir o voto em uma cédula, que será depositada de forma automática em um local lacrado. O problema é o sigilo do voto. Como dizia o fundador da Embraer, Ozires Silva, lei boa é lei velha.

Convite ao atropelamento

Quando se fala em desatenção do pedestre precisa-se acrescentar "imprudência". É muito comum mulheres com bebês ou crianças de colo atravessarem a avenida Independência para irem ao Hospital Materno Infantil Getúlio Vargas, ignorando a faixa de segurança que está a 10 ou 12 metros.

Livro aberto