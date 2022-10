Eduardo Leite vota em Pelotas e retorna a Porto Alegre

O candidato Eduardo Leite (PSDB), que disputa neste segundo turno seu retorno ao Governo do Estado, votou há pouco em Pelotas. Depois de um café da manhã com algumas lideranças locais, Leite rumou para a sessão eleitoral no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, acompanhado pela prefeita Paula Mascarenhas e pelo deputado federal Daniel Trzeciak, todos do mesmo partido.

Na saída, ao conversar com a imprensa, parabenizou o trabalho dos jornalistas. “A democracia vibrante que defendermos no nosso pais precisa de uma imprensa livre”, disse ao grupo que aguardava ao lado de fora da sessão.

Leite também falou da confiança no resultado, não só pelo que indicam as pesquisas, mas pelo carinho que vem recebendo da população que, segundo ele, viu “quem tem projeto e linha de conduta ética e moral e que não quer o Estado seja o quintal do governo federal”.

Ao falar da sua neutralidade em relação à disputa ao Planalto, o candidato lembrou da importância do Estado. “Nenhum dos dois (candidatos à Presidência) estará aqui nos próximos 4 anos. O RS é tão importante que ele vem primeiro (sequência de votação) na urna.” “Sou líder de um projeto político para o Estado. Tenho muita responsabilidade. Serei um governador para todos”, concluiu.

Neste domingo, Leite inverteu a ordem na agenda escolhida no primeiro turno, quando deu entrevistas pela manhã e foi para Pelotas à tarde. Ele deve retornar já neste início de manhã para Porto Alegre, acompanhado dos pais, José Luiz e Rosa, em voo previsto para às 10h30. Neste 30 de outubro, Leite comemora o aniversário de 41 anos do irmão Ricardo .