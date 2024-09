JCast: com Julia Antiqueira, membro da diretoria da Farsul Jovem

No novo episódio do JCAST, Julia Antiqueira, membro da diretoria da Farsul Jovem, discute a crescente presença dos jovens no campo e os desafios enfrentados na sucessão familiar nos negócios rurais. A conversa, conduzida pela jornalista Isadora Jacoby, também aborda o empreendedorismo no agronegócio, destacando as oportunidades e inovações que os jovens trazem para o setor. Julia compartilha suas experiências e perspectivas sobre a importância da juventude na renovação e sustentabilidade das propriedades rurais, oferecendo uma visão inspiradora para as novas gerações de produtores.