Sérvia é única rival do Brasil na Copa que ainda não divulgou convocação

A dez dias do início da Copa do Mundo, a lista de seleções que já têm os 26 jogadores convocados tem aumentado. No Grupo G, Brasil, Suíça e Camarões já divulgaram oficialmente os atletas que irão defender o seu país, mas ainda há um mistério: a Sérvia. Isso porque, a adversária de estreia do time comandado por Tite no Qatar ainda não fez o seu anúncio.

Os sérvios têm a obrigação de fazerem a divulgação oficial da lista até a próxima segunda-feira (14), que é o prazo máximo imposto pela Fifa. O técnico Dragan Stojkovic, no entanto, não definiu uma data específica para divulgar quais serão os 26 jogadores que defenderão o país nesta edição da Copa do Mundo.

Atual número 21 do ranking da Fifa, a Sérvia chegou à Copa do Mundo após ficar na liderança do Grupo A das Eliminatórias europeias. Na fase classificatória, a seleção empurrou Portugal -que ficou na segunda colocação da chave - para a repescagem.

Entre os prováveis convocados aparecem nomes conhecidos do futebol mundial, principalmente no setor ofensivo. Aleksandar Mitrovic, do Fulham, e Dusan Vlahovic, da Juventus, formam a dupla de ataque. No meio de campo, os sérvios contaram com convocações recentes de Dusan Tadic, do Ajax, e Milinkovic-Savic, da Lazio.

Enfrentar a Sérvia na fase de grupos da Copa do Mundo não vai ser nenhuma novidade para o Brasil de Tite. Isso porque, em 2018, os dois países caíram na mesma chave no Mundial disputado na Rússia.

Naquela edição, os europeus foram o terceiro e último adversário da seleção brasileira na fase inicial. Em Moscou, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Thiago Silva e Paulinho e garantiu a liderança do grupo. A Sérvia acabou eliminada.