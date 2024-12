 O artista circense Ramon Ortiz apresenta O Malabareador de Ideias - Pão e Circo, nesta sexta-feira, e no sábado, às 19h, na Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255), com entrada franca.

 A banda caxiense Bordogos S/A faz única apresentação em Porto Alegre nesta sexta, às 20h, no Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962). Ingressos no site, a partir de

R$ 30,00.

 A última edição de 2024 da festa Rock N' Bira Open Bar, acontece neste sábado, a partir das 23h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos custam R$ 109,00 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

 O grupo musical Expresso 25 apresenta o espetáculo Suíte Tom Jobim, neste domingo, às 19h, no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340). Ingressos a partir de R$10,00 no site da entidade.

 Banda da Saldanha (av. Padre Cacique, 1355) homenageia Bebeto, o Rei, neste domingo, a partir das 12h. Ingressos em último lote, pela plataforma Sympla, a

R$ 60,00.

 Mundo Bita apresenta o espetáculo Crescer e Aprender: Especial de Natal, neste domingo, às 15h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos a R$ 40,00 pela plataforma Sympla.

 A banda Maneva sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado, às 22h. Ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 80,00.

 Das 15h às 21h deste sábado, o projeto Tardezinha Ginga apresenta Samba de Ramos e Clube do Pandeiro no Ginga Drink Bar (Rua da República, 30). Entrada franca.