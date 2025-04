Débora Chagas assume como CEO da Numerik; Lorea será VP da InvestRS

A InvestRS, agência de atração de investimentos do Rio Grande do Sul liderada por Rafael Prikladnicki, ganhou mais um nome de peso do ecossistema de inovação e negócios: Eduardo Lorea, co-fundador e até então CEO da Numerik, é o novo vice-presidente da agência.



Com esse movimento, ele passa a presidir o conselho da empresa que fundou e

Débora Chagas assume como nova CEO. A Numerik é uma consultoria especializada em inovação e sustentabilidade que atende clientes como Natura, Cubo Itaú, Instituto Caldeira e Fundo Vale.



Débora Chagas, que tem mais uma década de experiência em inovação e empreendedorismo, já é sócia da empresa e assume interinamente o cargo de CEO para liderar a próxima fase de crescimento. Ela já foi head de startups do Instituto Caldeira, coordenadora de startups no Sebrae-RS e vivenciou experiências em alguns dos principais hubs de inovação do mundo, incluindo Vale do Silício, Londres, Lisboa e Bangalore.

"A Numerik cresceu 200% nos últimos dois anos com base nos resultados gerados junto aos nossos clientes. Tenho plena confiança de que, com nosso novo conselho e nossos quatro novos sócios, reforçaremos ainda mais nosso compromisso com a criação de valor, e impulsionaremos nosso próximo ciclo", afirma Débora Chagas.



Neste novo ciclo, ela continuará a contar com Manuela Vasconcelos, cofundadora e COO da Numerik, além dos quatro novos sócios recentemente anunciados: André Bittencourt, Acácia Morena, Tatiana Lemos e Rafael Fiuza.



Lorea, nome importante de articulação com o South Summit Madrid para trazer o evento para Porto Alegre, disse que está entusiasmado com esse novo momento. "A evolução organizacional da Numerik me permite assumir um novo papel e reconhecer o protagonismo de nossos sócios. Nos últimos anos, com algumas dezenas de cases e outros tantos prêmios acumulados, a Numerik atinge um patamar de maturidade com um time robusto e com resultados sólidos que alicerçam a decisão de contribuir em uma missão importante para a sociedade e para o RS", disse.