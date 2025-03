Pesquisa mapeará maturidade digital das grandes empresas do RS

Com o objetivo de diagnosticar o nível de maturidade digital das grandes corporações do Rio Grande do Sul, a Brivia_Group, o Alvarez & Marsal e o Instituto Caldeira vão desenvolver o estudo Maturidade Digital | Future Readiness.

Esta é a primeira pesquisa regional sobre o tema que envolve as principais empresas gaúchas. A apresentação dos resultados acontecerá no dia 10 de abril, durante o South Summit Brazil, em Porto Alegre.

"Esta é uma edição exclusiva de uma análise já utilizada por mais de 500 empresas no Brasil, baseada em nossa metodologia chamada Brand Experience Management. Queremos entender, de forma objetiva, como os negócios gaúchos estão posicionados diante das mudanças do mercado", explica o CEO do Brivia_Group, Marcio Coelho. A empresa de tecnologia e comunicação tem clientes como Petrobras, BNDES, Vivo, Vibra Energia e Magalu.

O questionário aplicado às empresas aborda sete pilares essenciais para a maturidade digital: centralidade no cliente, cultura digital, inteligência, aprendizagem orientada por dados, inteligência artificial e gestão eficiente, oferta responsiva, e propósito e comunidade.

Um dos entrevistados pelo estudo será selecionado para participar da próxima missão ao Vale do Silício promovida pelo Instituto Caldeira. A viagem, com foco em inteligência em artificial, ocorrerá entre 24 e 29 de agosto.