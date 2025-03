Geração Caldeira terá R$ 800 mil para formar jovens

A edição 2025 do Geração Caldeira, programa de capacitação e inserção produtiva para jovens talentos na nova economia, está com inscrições abertas. A meta é alcançar 10% de todos os alunos do ensino médio da rede pública do Rio Grande do Sul.

Promovido pelo Instituto Caldeira, o programa deve impactar 40 mil jovens de todo o Brasil na fase online. As inscrições vão até o dia 4 de maio, no site oficial do programa. O lançamento oficial aconteceu na sede do hub de inovação gaúcho e reuniu o ecossistema de inovação e educação, inclusive alunos das edições anteriores do projeto.

"O Geração Caldeira abre um novo universo de empregabilidade para esses jovens, de contatos, de construção de futuro. É um dos projetos mais bonitos que reúne juventude, empregabilidade e desenvolvimento de competências para a era digital que eu já vi no Brasil", elogia Claudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Ela passou a integrar o Conselho de Administração do instituto recentemente.

Em 2025, o Geração Caldeira mantém o foco na qualificação em áreas estratégicas da nova economia, com destaque para uma nova trilha de aprendizado em Inteligência Artificial e Dados. O programa inclui certificações de players como AWS, IBM, Microsoft, Google, Oracle, Salesforce e Nvidia e o desenvolvimento de habilidades comportamentais.

Além disso, o programa aumentou da bolsa concedida aos alunos selecionados para a etapa presencial, que passa de R$ 3 mil para R$ 4 mil por estudante. Como são 200 jovens contemplados nesta fase, a iniciativa representa um investimento total de R$ 800 mil em bolsas.

"Queremos criar um movimento nacional para carreiras do futuro. Com essa nova jornada online, qualquer jovem pode ter acesso a formações qualificadas, independentemente de ser selecionado para a etapa presencial", explica o diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral. "Queremos democratizar essas carreiras em tecnologia, para que qualquer jovem do Brasil possa ter acesso a isso", acrescenta.

Na fase inicial do processo seletivo, os participantes do Geração Caldeira terão acesso a trilhas de aprendizado e passam por provas técnicas online. Os que obtiverem uma boa média na prova e um bom desempenho geral no curso serão selecionados para uma entrevista individual presencial no Instituto Caldeira.

De agosto a dezembro, os 200 jovens finalistas participam da etapa presencial do Geração Caldeira, no hub em Porto Alegre. Os alunos formados serão encaminhados para processos seletivos com empresas parceiras de empregabilidade. A expectativa é que 90% deles sejam empregados.

Uma das principais novidades da edição 2025 é a introdução de um formato contínuo de capacitação online. Os alunos que participarem da fase online - mesmo aqueles que não avançarem para a etapa presencial - terão acesso a treinamentos e conteúdos exclusivos ao longo de um ano, por meio de uma plataforma educacional via WhatsApp.

O modelo segue a lógica de micro learning, com materiais didáticos em vídeo e áudio, facilitando o aprendizado em um ambiente acessível e de uso diário dos jovens.

Neste ano, a etapa online do Geração Caldeira começa em 12 de maio, com as entrevistas finais agendadas para acontecer entre 8 e 11 de julho, e o anúncio dos selecionados para a fase presencial marcado para 22 de julho. A aula inaugural da etapa presencial acontece em 6 de agosto, e a formatura da turma, em 10 de dezembro.

“Qualquer jovem do Brasil, aluno ou ex-aluno da rede pública, pode participar. Nossa meta é trazer cada vez mais estudantes de outros estados para Porto Alegre, garantindo moradia estudantil e suporte financeiro durante o programa”, reforça Amaral. Neste ano, a expectativa é contar com pelo menos 20 estudantes de outros estados entre os 200 selecionados para a etapa presencial.