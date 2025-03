South Summit Brazil anuncia 50 finalistas da Startup Competition

O South Summit Brazil acontece de 9 a 11 de abril e já anunciou as 50 startups finalistas da Startup Competition 2025, um dos pontos altos do evento.

A competição recebeu 2.129 inscrições de 79 países. Após a conclusão da avaliação do comitê de seleção, composto por jurados especialistas, foram selecionadas 23 startups brasileiras e 27 do exterior, de 11 países que concorrem em cinco categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global. As vencedoras serão anunciadas durante o evento, que acontece no Cais Mauá, em Porto Alegre.

“Todos os anos, a Startup Competition do South Summit Brazil se consolida como uma vitrine global para startups que estão transformando mercados. Em 2025, mais uma vez reunimos empreendedores de diferentes partes do mundo, conectando inovação, investidores e grandes empresas em um só lugar”, comenta o country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes.

A edição deste ano contou com 1.056 startups inscritas do Brasil, 262 da América Latina e 212 de outros países. O estado brasileiro com mais inscrições foi o Rio Grande do Sul (361), seguido por São Paulo (272), Santa Catarina (92), Paraná (61) e Rio de Janeiro (56). A América Latina liderou as inscrições internacionais, com 1.318 startups, seguida pela Europa (68), Ásia (53), América do Norte (45) e África (45).

A partir de agora, as 50 finalistas da Startup Competition terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 com investidores e corporações em busca de inovação.