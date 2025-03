Alexandre Mello toma posse como presidente da Assespro-RS

Com foco no tripé representatividade, conexão de negócios e capacitação, Alexandre Mello assumiu na segunda-feira a liderança da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet - Regional do Rio Grande do Sul (Assespro-RS) para o biênio 2025-2026. A posse aconteceu na Arena CMPC, localizada no prédio 99A do Tecnopuc, em Porto Alegre, e reuniu diversos representantes do ecossistema de tecnologia gaúcho.

“Queremos criar uma maior conexão entre os associados e também com os outros setores produtivos. Precisamos que a indústria da tecnologia esteja mais próxima dos outros setores da economia, da geração de desenvolvimento econômico e social”, destacou.

Para o novo presidente da Assespro-RS, a representatividade do setor de tecnologia precisa ser renovada e unificada. “Temos muitas associações e instituições, mas é importante ter uma voz uníssona no sentido de entender que a tecnologia é uma indústria que, por si só, gera muito desenvolvimento”, acrescentou.

Ele destacou ainda a necessidade de fortalecer o diálogo entre o setor tecnológico e os órgãos governamentais, ampliando as políticas públicas de inovação e empreendedorismo.

Mello é advogado chefe do Conselho Regional de Administração do RS, membro da Comissão Nacional de Direito para Startups da OAB Nacional e coordenador do Grupo de Estudos de Direito e Startup da ESA-OAB/RS.