Orquestra de Câmara da Ulbra se apresenta gratuitamente na série Domingo Clássico

A Orquestra de Câmara da Ulbra dará início à nova temporada da série Domingo Clássico, fundada há mais de duas décadas. A primeira apresentação gratuita de 2025 será realizada neste domingo (6), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com a regência do maestro Tiago Flores.Em sua primeira parte, o concerto contará com uma série de três peças, assinadas por diferentes compositores clássicos e contemporâneos. Além da obra Simple Symphony do compositor britânico Benjamin Britten, que será o número de abertura, também serão interpretados o Prelúdio da Bachianas Brasileiras nº 4, de Heitor Villa-Lobos, com o Frevo, do compositor e violonista brasileiro Arthur Barbosa. Após o intervalo, a Orquestra interpretará a obra Quadros de uma Exposição, de Modest Mussorgsky. Este trabalho, por sua vez, contará com um arranjo posterior do compositor R. G. Patterson.