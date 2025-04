7º Fórum Sul Brasileiro de Biogás debate resiliência climática

De 8 a 10 de abril, no Dall’Onder Grande Hotel, na rua Herny Hugo Dreher, 197, em Bento Gonçalves (RS) ocorre o 7º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. A organização do evento prevê mais de 700 pessoas entre especialistas, produtores de biogás, pesquisadores e representantes dos setores público e privado. Um dos principais eventos voltados à cadeia do biogás retorna ao Rio Grande do Sul, estado que se recupera da cheia histórica de 2024. Na programação, o Fórum reforça temas sobre contribuições do setor para a redução de emissão de gases de efeito estufa e geração de energia limpa, utilizando resíduos orgânicos urbanos, industriais e da agropecuária. A programação pode ser acessada em: https://biogasebiometano.com.br/programacao2025/.