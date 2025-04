Evento no Bourbon Country promove o empreendedorismo feminino

O Food Hall do Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80) recebe uma nova iniciativa neste final de semana. A primeira edição do ASA Experience Women, evento que pretende reunir um grupo de mulheres empreendedoras em uma série de atividades artísticas, está programada para acontecer ao longo deste sábado (5), das 11h às 21h.



Com entrada franca, o ASA Experience Woman é uma iniciativa aberta para todas as mulheres. Criada para representar um espaço de conexão, tanto interna quanto com o mundo externo, o evento pretende apoiar o empreendedorismo feminino e a arte produzida por mulheres.



Além da presença de uma feira de marcas femininas e uma setlist comandada pela DJ Jade Primavera, a experiência também conta com um show musical da artista Gabi Nogueira, que terá início às 19h. Deve ser realizado, ainda, o talk show Raízes e Asas: O Equilíbrio entre Cuidar e Voar, que convida o público a refletir sobre temáticas como autocuidado, bem-estar e relacionamentos