Trio Azymuth se apresenta no Farol Santander no final desta semana

O Farol Santander de Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1028) dará início à segunda temporada do projeto Farol.live na noite deste domingo (6). A partir das 19h, a banda Azymuth, conhecida por suas canções que mesclam ritmos brasileiros com sonoridades do jazz, estará realizando uma apresentação musical no palco do espaço. Os ingressos poderão ser adquiridos através da plataforma Sympla, nos valores de R$15,00 e R$30,00. A performance deste domingo é duplamente especial para o trio Azymuth, que em 2025 está comemorando o aniversário de 50 anos do lançamento do seu primeiro álbum. No repertório, além de incluir faixas icônicas deste disco, também serão apresentados alguns dos maiores sucessos de sua trajetória, como as faixas Linha do Horizonte, Melô da Cuíca, Partido Alto, Voo sobre o Horizonte e Jazz Carnival.