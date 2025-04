Protege Química é a grande vencedora do BRDE Labs RS

A Protege Química, startup de Santa Cruz do Sul criadora de um creme protetor de nicotina para promover saúde e segurança ocupacional para fumicultores, foi a grande vencedora do BRDE Labs RS 2024, programa realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em parceria com a Universidade Feevale.



Eva Saúde e Igapó, de Porto Alegre, e a LimbX, de Santa Cruz do Sul, completam o quarteto das startups mais bem avaliadas. Juntas, elas receberam prêmios em dinheiro, que totalizam R$ 180 mil, conforme a ordem de classificação. Além disso, terão possibilidades de realizar POCs (Provas de Conceito) e negócios diretamente com as empresas parceiras.



A novidade esse ano foi que, além destas quatro vencedores, todas as 10 startups concluintes do ciclo de aceleração receberam uma premiação de R$ 5 mil cada, totalizando R$ 230 mil em prêmios.



A sexta edição do programa será lançada essa próxima semana, durante o South Summit Brazil.



“Queremos aproveitar este grande evento, que colocou o nosso estado no mapa mundial da inovação, para abrir as inscrições ao BRDE Labs RS 2025”, disse o presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Ao destacar o total de 110 projetos inscritos na última edição do programa, o presidente instigou que as startups que ficaram de fora do processo de aceleração concorram novamente. “A inovação também é uma forma de demonstrar resiliência”, aponta.

Presente na cerimônia de anúncio, o governador Eduardo Leite destacou o projeto. “É uma iniciativa que não apenas premia startups promissoras, mas também as acelera, conectando empreendedores, investidores e a academia para transformar boas ideias em soluções concretas. O orgulho do passado não pode ser maior do que a paixão pelo futuro, e é para lá que estamos indo: um futuro de tecnologia, criatividade e desenvolvimento sustentável”, afirma.



BRDE Labs



O BRDE Labs tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups do sul do Brasil que estejam em fase de operação. O programa selecionou, dentre 110 projetos inscritos do Rio Grande do Sul, 15 startups do Rio Grande do Sul em três áreas (Ambiental e Sustentabilidade; Saúde; e Tecnologia da Informação) que participaram da aceleração no Feevale Techpark – 14 delas concluíram o processo.



