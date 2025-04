Spaan pede ajuda da comunidade para repor itens essenciais para idosos

Casa da política de assistência social para idosos, a Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) está solicitando a doação de itens essenciais, como alimentos e produtos de higiene. Diante do cenário de baixa arrecadação, comum nos primeiros meses do ano, estão sendo solicitados leite, arroz, feijão, açúcar e macarrão, assim como creme de barbear, shampoo, fraldas geriátricas e roupas de cama.

A Spaan é uma organização da sociedade civil (OSC) que abriga 130 idosos em situação de risco e/ou de vulnerabilidade social. Grande parte do público atendido chegou até a instituição através da Política Nacional de Assistência Social, financiada pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas), do qual a Spaan faz parte.

“Ainda que a instituição possua uma equipe com médicos, enfermeiros, uma fonoaudióloga, uma nutricionista e uma dentista, nós não somos uma casa de saúde. A parceria da Spaan é com a Secretaria de Assistência Social de Porto Alegre e atuamos de acordo com a política do Suas”, explica a gerente técnica da Spaan, Roselaine Aguirre.

O processo de ingresso na instituição é diferente para cada idoso. “Nós atendemos alguns idosos que optaram por vir morar na Spaan porque não queriam dar trabalho para sua família. Assim, fizeram um planejamento junto aos familiares e mantêm até hoje os vínculos”, comenta Roselaine. No entanto, de acordo com ela, a maior parte do público atendido recorre à Spaan por não ter mais família e por ter perdido tudo. “A chegada à instituição é carregada de perdas e traumas. Mas aqui é como se começasse uma nova etapa na vida deles”, explica.

A Spaan acompanha de perto o idoso nos seus primeiros três meses na instituição, como forma de garantir o acolhimento e a adaptação do ingressante. Neste período, a equipe da Spaan auxilia o idoso com a organização de sua rotina, além de incentivar sua interação com aqueles que moram há mais tempo na instituição.

“Os idosos têm o entendimento de que aqui é o final da vida deles, e que estão felizes assim. Ninguém quer ir embora. Chegar em um espaço como esse é uma conquista”, conta a psicóloga da Spaan, Roberta Correia.

A estrutura da instituição é ergonomicamente adaptada para uma pessoa idosa, conforme orientação da vigilância sanitária. Para oferecer segurança, o acesso aos diferentes prédios da Spaan é feito por rampas. Além disso, a altura das camas e os móveis nos dormitórios também são adequados para a população idosa. “O nosso objetivo é dar conforto e que os idosos tenham a sensação de pertencer a esse lugar. Queremos que se adonem do seu cantinho no quarto e que tenham vontade e prazer de viver cada dia mais”, explica Roberta.

Ainda sobre a estrutura da instituição, os dormitórios são divididos entre os graus 1, 2 e 3, no que se refere ao nível de atendimento necessário pelos idosos. No grau 1, por exemplo, os quartos são compartilhados e podem receber de duas a quatro pessoas. O quarto de grau 3, por outro lado, é adaptado para dar conforto individual, porque abriga um idoso que necessita de maiores cuidados. Os dormitórios de graus 1 e 2 também são separados entre feminino e masculino.

O salão principal da Spaan recebe as festas mensais de aniversário e é o ponto de encontro entre os idosos e suas visitas. No mês passado, o local também foi utilizado para as comemorações de Carnaval.

Para arrecadar fundos para a manutenção da casa de idosos, a Spaan administra um bazar e um brechó. No primeiro, são vendidas roupas, calçados, bijuterias e acessórios, enquanto no último também são comercializados brinquedos, eletros, móveis, livros e discos. Os preços em ambos estabelecimentos são simbólicos. Uma vez por mês, a instituição organiza o Feirão Spaan, que funciona como uma versão ampliada do brechó. Os valores dos produtos também são acessíveis.

O brechó é gerenciado por Athos Garcia, que também é responsável pelo voluntariado da casa. Sua esposa, Maria Izquierdo, é voluntária no brechó.