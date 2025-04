Biblioteca Pública do Estado promove festa cultural neste sábado

A festa literária BPE + Cultura, promovida em frente ao prédio da Biblioteca Pública do Estado (BPE) (rua Riachuelo, 1190), voltará a acontecer durante a tarde deste sábado (5). A programação, que tem entrada gratuita, deverá contar com uma série de atividades culturais e artísticas, realizadas entre às 12h e às 18h. O evento é uma celebração do aniversário de 154 anos da BPE. Na agenda, serão integradas três exposições de arte. Mostras de arte vestível, com a artista Jeannine Art Wear, de arte Kaingang, com a artista Sueli Khey Kaingang, de literatura e futebol, do autor Ivo Domingo Vivian, e de xilogravuras, da equipe Contexto POA, serão algumas das atrações inclusas no evento deste sábado.A festa contará ainda com o concerto do músico Lucas Mabone, além da homenagem Elis para Sempre, um tributo à cantora gaúcha Elis Regina. Por fim, também serão feitas uma performance de dança contemporânea, da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, uma oficina de xilogravura oferecida pela Contexto POA e a roda Slam + Cultura, com apresentações e batalha de poemas.