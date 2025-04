South Summit lança Impulsa RS para fortalecer a retomada de negócios no RS

O South Summit Brazil, que acontece na próxima semana em Porto Alegre, de 9 a 11 de abril, terá como novidade nessa edição o Impulsa RS, um programa voltado a apoiar empreendedores gaúchos afetados pelo desastre climático. É resposta ao cenário das enchentes que, há pouco menos de um ano, devastaram o Rio Grande do Sul.



Aliás, o tema do evento esse ano, “Beyond Resilience”, reforça o compromisso do South Summit Brazil em gerar impacto econômico e social por meio da conexão entre negócios e oportunidades.



O Impulsa RS conta com três frentes de atuação. O Balcão de Apoio ao Empreendedor tem foco em apoiar empresários na reconstrução de seus negócios, oferecendo suporte direto por meio de acesso a crédito, financiamento, mentoria especializada e capacitação executiva. O suporte é do Banco do Brasil, UniRitter e Sebrae.



No dia 11 de abril, das 9h às 17h, na Usina do Gasômetro, empreendedores terão acesso a linhas de crédito facilitadas por meio de parcerias com instituições financeiras, mentoria financeira para auxiliar no planejamento estratégico dos negócios e conexão com investidores.





A segunda frente é o Ingresso Solidário. Para ampliar o acesso ao ecossistema de inovação, o South Summit Brazil destinará 1 mil ingressos gratuitos na categoria Attendee, com o valor financiado pelo evento e por parceiros. Os ingressos serão distribuídos pelo Governo do Estado, Instituto Caldeira e Prefeitura de Porto Alegre a empreendedores identificados como impactados pelas enchentes de 2024.

E, por fim, está o Painel Negócios em Luta. No palco do South Summit Brazil 2025, empreendedores gaúchos contarão suas histórias de superação e reconstrução. O painel dará visibilidade a empresários que enfrentaram as consequências das enchentes e se tornaram exemplos de persistência, resiliência e inovação.

