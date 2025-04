Governo publica decreto de Lula que antecipa 13º dos segurados dos INSS

O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta sexta-feira (4), decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que antecipa o abono anual devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social no ano de 2025. Trata-se do 13º dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, pelo ato, será pago em duas parcelas, uma agora em abril e outra em maio.

"A primeira parcela corresponderá a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do benefício devido na competência de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio", estabelece o decreto.



O anúncio da medida foi feito na quinta-feira (3), pelo presidente Lula durante cerimônia de prestação de contas de ações realizadas pelo governo nos seus primeiros dois anos de gestão.



Pelos cálculos oficiais, a antecipação dos valores vai injetar R$ 73,3 bilhões na economia.



