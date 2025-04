Acidente com ônibus da UFSM deixa mortos e feridos no Vale do Taquari

Atualizado às 14h10min

Um acidente na manhã desta sexta-feira (4) envolvendo um ônibus da Universidade Federal da Santa Maria (UFSM) na RSC 453, na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, deixou pelo menos 10 mortos, segundo informações iniciais, mas o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) não confirma ainda o número exato de vítimas. Os feridos foram levados para hospitais da região. Segundo nota da UFSM, 35 pessoas estavam no ônibus, entre estudantes, docentes e o motorista.

O acidente ocorreu no quilômetro 4 da rodovia, por volta das 11h15min. De acordo com o CRBM, o veículo transitava no sentido Teutônia a Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira. As vítimas são estudantes da UFSM do curso de paisagismo do Colégio Politécnico que faziam uma visita técnica ao cactário Horst em Imigrante.

A rodovia está bloqueada em ambos sentidos para atendimento da ocorrência. A BM também mobiliza equipes do 22º BPM, do Batalhão de Aviação e do Batalhão Ambiental, que apoiam o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil no atendimento da ocorrência. A UFSM também deslocou equipe para o local para acompanhar o resgate.

A UFSM decretou luto de três dias pela morte dos estudantes e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta (4) e a no sábado (05) na universidade. As atividades essenciais estão mantidas.

O governador Eduardo Leite lamentou o trágico acidente. "Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio. Que encontrem força nesse momento devastador", postou o governador na sua conta na rede social X.