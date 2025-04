Apesar de chuva, volume de reservatórios de Bagé ainda demandam racionamento

chuvas que caíram em Bagé durante a semana e que precederam a frente fria que derrubou as temperaturas nesta quinta-feira (4) somaram um total de precipitação de 44,1 milímetros. Apesar de bem vinda, o volume registrado pela Estação de Tratamento de Água (ETA) não foi o suficiente para reverter a manutenção do racionamento de água que ocorre desde 8 de março e foi, inclusive, ampliada na segunda-feira para uma duração de 15 horas diárias Asdurante a semana e que precederam a frente fria que derrubou as temperaturas nesta quinta-feira (4) somaram um. Apesar de bem vinda, o volume registrado pela Estação de Tratamento de Água (ETA) não foi o suficiente para reverter a manutenção do racionamento de água que ocorre desde 8 de março e foi, inclusive, ampliada na segunda-feira para uma

Segundo informações do site da prefeitura, a quantidade de chuvas não supre o déficit hídrico do município, de 200mm. As duas barragens que abastecem Bagé estão com níveis muito abaixo do normal. Enquanto a Barragem do Piraí está com 3,15m negativos, a Sanga Rasa tem um déficit de 5,20m.

O racionamento coordenado pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) está sendo intercalado a cada dia em um dos dois setores da cidade, das 12h às 3h da manhã (veja quadro abaixo).

A autarquia também vem mantendo os apelos, em suas redes sociais, para que a população economize o uso de água. Usos não prioritários, como lavagem de carros, calçadas e fachadas de prédios, estão proibidos pela prefeitura.