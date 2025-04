Bagé passa por racionamento de água de 15 horas diárias

Uma nova reunião para a avaliação da crise hídrica em Bagé, realizada no Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), decidiu pelo aumento do tempo de racionamento para 15 horas, mantendo a alternância entre dois setores na cidade. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (31), após um período de 24 dias com racionamento de 12 horas de duração.

Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, a alteração se deve à diminuição da reserva de água nas barragens do município, que já está em apenas 40% do total. A Sanga Rasa baixou a um nível de 5m negativos, enquanto a barragem do Piraí está 3,05m abaixo do normal.

Outro dado preocupante, segundo o órgão, são as previsões de chuva na cidade, que não se confirmam. Em março, até o momento, a Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou apenas 23 milímetros de precipitação, ou seja, índice cinco vezes menor do que a média histórica do mês, que é de 116,4 milímetros.

A nova escala de racionamento será do meio-dia às 3h da manhã (sem fornecimento de água), um dia para o setor 1 e outro dia para o setor 2, a partir de segunda-feira. As tabelas de racionamento foram publicadas nas redes sociais do Daeb.