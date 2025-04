Acidente com ônibus da UFSM deixa sete mortos, segundo Polícia Civil

Atualizado às 21h

A lista oficial das vítimas fatais envolvidas nesta sexta-feira (4) no acidente com o ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na RSC 453 , na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, ainda não foi divulgada. Segundo o delegado Felipe Cano, responsável pelo caso, até o momento,“Temos que remover o veículo. Então, por enquanto, não sabemos de temos mais mortes nas ferragens. Isso depende do serviço de perícia feito pelo IGP (Instituto Geral de Perícias”, explica o delegado.Dentro do veículo estavam 35 pessoas: 34 passageiros, incluindo professores e estudantes do curso de Paisagismo, além do motorista. Os sobreviventes foram encaminhados para os hospitais de Estrela, Teutônia e Lajeado.Segundo a última atualização, no Hospital Ouro Branco, em Teutônia, às 21h,No, um homem e uma mulher estão em estado grave, e duas mulheres estão estáveis e inspiram cuidados. Já no, sendo um o condutor do veículo, de 42 anos, que está estável, um homem de 35 anos em estado grave e três mulheres estáveis. Também em Estrela, um homem de 53 anos recebeu alta.A universidade trabalha, juntamente com as autoridades responsáveis pelo atendimento às vítimas, na identificação dos estudantes. “Estamos buscando informações para poder informar as famílias e a comunidade. Toda equipe da universidade está de prontidão para buscar informações e dar apoio aos feridos e aos familiares” , afirma o reitor da UFSM, Luciano Schuch.Há, no entanto, uma divergência no número de mortes. As primeiras informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) mencionaram ao menos 10 vítimas fatais.