Justiça da Coreia do Sul confirma impeachment e destitui presidente

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul oficializou nesta sexta-feira, (4), a remoção do presidente Yoon Suk Yeol do cargo. Acusado de tentar dar um golpe de Estado, Yoon estava afastado das funções desde o dia 14 de dezembro, quando teve o impeachment aprovado pela Assembleia Nacional.

