RS registra a primeira morte por chikungunya na história e segunda por dengue em 2025

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) divulgou nesta sexta-feira (04) o segundo óbito no Estado por dengue no ano, em Cachoeira do Sul, e a primeira morte confirmada por chikungunya no Rio Grande do Sul em toda série histórica, em Carazinho. As duas doenças são causadas pelo mosquito Aedes aegypti, por isso a Secretaria Estadual da Saúde (SES) reforça à população a importância da eliminação de locais com água parada, onde o inseto se reproduz.

A segunda morte por dengue no RS este ano, ocorrida no último dia 26 de março, é de uma idosa, de 83 anos, com comorbidades, de Cachoeira do Sul. O outro caso de fatalidade pela doença em 2025 havia sido de uma mulher de 59 anos, com comorbidades, de Porto Alegre, registrada em 15 de março. No ano, o Rio Grande do Sul já registrou 4.703 casos da doença (4.159 autóctones, quando ocorridos dentro do Estado, sem histórico de viagem).

O óbito por chikungunya trata-se de um homem de 58 anos, com comorbidades, residente de Carazinho. Essa é a primeira morte confirmada no Rio Grande do Sul em razão da doença. O munícipio decretou situação de emergência na quinta-feira (03) devido à crise de saúde que a cidade enfrenta. Com isso, Carazinho pode receber mais recursos estaduais e federais que darão continuidade as ações que já estão em andamento.



O Cevs já havia emitido no último mês alertas epidemiológicos a respeito da confirmação de casos autóctones da doença no Estado: em 21 de março, quando foram confirmados os primeiros casos em Carazinho e em 31 de março, quando também foram identificados casos na cidade de Salvador das Missões.



No ano, são 107 casos confirmados de chikungunya no RS, sendo 93 autóctones (88 em Carazinho e 5 em Salvador das Missões).