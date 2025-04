Prefeitura promete dobrar atendimento inclusivo nas escolas de Porto Alegre

O número de profissionais dedicados à educação inclusiva nas escolas municipais de Porto Alegre deve aumentar ainda neste mês. Nesta quinta-feira (3), o prefeito Sebastião Melo assinou um termo aditivo para ampliação do Incluir+POA, que permite que o quadro de agentes passe dos atuais 357 para 773.



A assinatura do contrato ocorreu no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, no Centro Histórico. Conforme o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o aumento será realizado de forma gradativa. “O incremento passa pela admissão deles como funcionários e pelo processo de formação. Cerca de 90 profissionais devem começar já na próxima segunda-feira (7)”, explica. Os demais agentes devem iniciar até o final de abril.

LEIA MAIS: Nova Petrópolis vai pagar o piso do magistério a partir de maio



Mensalmente, serão destinados R$ 3 milhões. Segundo o prefeito da Capital, este é um dos passos para a melhoria da educação. “Nosso compromisso, que vem das urnas, é zerar a fila das creches e melhorar o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”. Conforme o último balanço, o ensino da rede municipal de Porto Alegre apresentou a maior queda entre as capitais. No que diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental, o índice foi de 5,2 em 2021 para 4,7 em 2023. A queda é ainda mais acentuada no indicador do ensino fundamental, que reduziu de 4,8 para 3,8.



Ainda conforme o secretário de educação da Capital, a inclusão “é um dos maiores desafios da gestão pública”. O programa Incluir+POA entrou em vigor no ano passado, no primeiro dia letivo de 2024, em parceria com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess). Por meio dele, as escolas municipais passaram a contar com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e agentes de educação inclusiva, que atendem a cerca de 4,5 mil estudantes de educação inclusiva nas 100 escolas da rede pública municipal.