Nova Petrópolis vai pagar o piso do magistério a partir de maio

A Secretaria de Educação e Desporto de Nova Petrópolis apresentou, no fim de março, a proposta de redução de carga horária dos professores da rede municipal de ensino. O objetivo é reduzir a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais e de 22 horas semanais para 20 horas semanais.

Na oportunidade, o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, e a secretária Municipal de Educação e Desporto, Caroline Andreia Kehl Matter, anunciaram também que, a partir de maio, a prefeitura pagará aos professores da rede municipal o piso salarial do magistério. As iniciativas atendem a uma reivindicação antiga da categoria e visam valorizar os profissionais da Educação.

De acordo com a secretária municipal de Educação e Desporto, Caroline Andreia Kehl Matter, a redução da carga horária permitirá aos docentes mais tempo para planejamento pedagógico e desenvolvimento profissional. "Sabemos da importância do tempo para que nossos professores possam se qualificar e preparar melhor suas aulas. Essa medida reflete o compromisso com a qualidade da educação e também com a qualidade de vida dos professores, que com a redução da carga horária poderão dedicar mais tempo ao descanso, ao convívio familiar e à própria formação contínua, aspectos fundamentais para um ensino ainda mais eficiente e humanizado", afirmou Caroline.

A implementação da redução da carga horária ocorrerá com a adaptação do quadro de profissionais e a reorganização das atividades escolares. Além disso, a prefeitura de Nova Petrópolis garantiu que não haverá prejuízos aos salários e benefícios dos docentes. A Educação municipal informou que seguirá dialogando com os profissionais da educação para garantir a efetivação da proposta da melhor forma possível, promovendo reuniões sobre a implementação das mudanças.