Movimento pressiona por celeridade nas obras da BR-116, na Serra Gaúcha

As obras de recuperação da BR-116 no trecho da Rota Romântica, próximo ao município de Nova Petrópolis, na Região das Hortênsias, ainda não possuem previsão de conclusão. Com trânsito alterado há quase um ano, o trecho da rodovia federal tem sido alvo de um movimento que cobra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) maior celeridade nas intervenções.

o trecho voltou a ceder após as enchentes de maio do ano passado e, até o momento, as obras não foram concluídas. Recentemente, a s prefeituras de Nova Petrópolis e Picada Café cobraram o Dnit sobre o trecho Segundo o vereador de Nova Petrópolis, João Batista, as obras foram iniciadas em junho de 2023, após o deslizamento de terra de uma barreira que cedeu parte da via. Ele explica que, mesmo com as obras de recuperação e de contenção da barreira,do ano passado e, até o momento, as obras não foram concluídas. Recentemente, a

As obras têm gerado, segundo ele, um impacto direto no turismo e comércio local. "Nós temos, semanalmente, estabelecimentos comerciais fechando. É estimado que desde o segundo semestre do ano passado para cá, nós já tenhamos cerca de 30 estabelecimentos fechados na cidade", aponta o vereador, ao justificar que os fechamentos estariam ligados aos problemas na BR-116.

O vereador complementa que mais da metade do público que frequenta a cidade aos finais de semana vem de Caxias do Sul, e reforça que o impacto não é somente no setor turístico. "A nossa referência de saúde, de média e alta complexidade, é em Caxias do Sul, assim como muitos estudantes do ensino superior também vão à cidade para aulas. O escoamento da produção da cidade, que hoje representa cerca de 30% da economia de Nova Petrópolis, também vai para Caxias", explica.

A partir disso, o vereador iniciou o movimento "Agiliza BR-116", que visa acelerar as obras na região. Compõem o movimento a Câmara de Vereadores e a prefeitura de Nova Petrópolis, assim como associações comerciais e industriais de Nova Petrópolis e Picada Café. "Nós estamos fazendo esse movimento para que chegue ao conhecimento do Dnit, para que juntos sejamos fortes e consigamos recursos e equipamentos para acelerar as obras", explica.

Além do trecho, o vereador explica que, após as chuvas de setembro de 2023, a região da BR-116 em direção a Porto Alegre foi impactada, e ainda está em obra no km 191 entre Nova Petrópolis e Picada Café, com o sistema de pare e siga. Ele ressalta que o tempo de espera entre o trecho que conecta Nova Petrópolis a Caxias do Sul leva em torno de uma hora e meia, o que faz o turista a desistir de visitar a cidade.

As obras de recuperação e de contenção do trecho ainda não foram iniciadas, e João diz que a perspectiva é de que o problema perdure por, pelo menos, mais um ano. Nos dias 22 e 23 de março, ele foi até o trecho junto com outros voluntários do movimento para recolher assinaturas do abaixo-assinado, que tem como objetivo apresentar ao Dnit RS e também a bancada gaúcha em Brasília. "Sabemos que a ordem para liberação de recursos parte de lá (de Brasília). Nós queremos descobrir se é por falta de recurso, por dificuldade em projetar a obra de uma forma que seja bem feita, que não volte a causar problemas", afirma. Atualmente, o abaixo assinado alcançou mais de 1.800 assinaturas.

Procurado para prestar esclarecimentos, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) não se manifestou até o fechamento da edição.