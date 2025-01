Prefeituras de Nova Petrópolis e Picada Café cobram do DNIT ações na BR-116

As prefeituras de Nova Petrópolis e Picada Café realizaram uma reunião na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Porto Alegre, para discutir as obras na BR-116. Os trechos entre Nova Petrópolis e Picada Café e entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul sofreram avarias e desmoronamentos em consequência das chuvas, que ocorreram em vários momentos dos anos passados.

Entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, o fluxo é realizado em meia pista, com intervalos de 25 minutos. O trecho entre Picada Café e Nova Petrópolis também é realizado desta forma, com intervalos de 10 minutos. As dificuldades de acesso têm gerado consequências econômicas e sociais para ambos os municípios, de acordo com as prefeituras.

A reunião foi realizada com o diretor do DNIT, Hiratan Pinheiro da Silva. Na ocasião, foi informado que etapas das obras em ambos os trechos serão concluídas ainda em janeiro, deslocando as sinaleiras e reduzindo o tempo de espera. Em fevereiro, o DNIT organizará um cronograma definitivo das obras no Estado.