Número de investidores cripto no Brasil já se iguala ao de fundos

As criptomoedas vêm se firmando como uma das categorias de investimento preferidas dos brasileiros, e já alcançam o mesmo percentual de adoção que os fundos de investimento. Pesquisa da Locomotiva, realizada sob pedido da Binance, mostra que 42% dos brasileiros já investem em ativos digitais e o mesmo percentual aporta recursos em fundos de investimento, categoria mais antiga que as criptomoedas e já consolidada no país.



A poupança (66%) continua sendo a forma de investimento favorita dos brasileiros, seguida por contas de pagamento e rendimento (55%) e títulos privados (50%). Ações (41%), previdência privada (31%), títulos públicos (31%) e moeda estrangeira (25%) completam o rol de investimentos preferidos, segundo a pesquisa, realizada com 1.000 pessoas.

A pesquisa conduzida pela Locomotiva teve o objetivo de traçar o perfil do investidor brasileiro, a experiência com os principais instrumentos disponíveis no país e a percepção sobre as criptomoedas. No Brasil, essa expansão tem ocorrido de forma contínua, e o país figura como um dos mercados com maior potencial de crescimento do mundo. A pesquisa da Locomotiva também mapeou o perfil do brasileiro que já investe em criptomoedas. A maior parte deles é homem (47%) e com renda média acima de 10 salários mínimos. As criptomoedas têm maior apelo entre investidores com ensino superior completo. No entanto, mais pessoas com ensino fundamental investem em criptomoedas do que os que detém ensino médio completo.