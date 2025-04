Minuto Varejo - Ep. 13 - Livraria da Travessa: a queridinha do Brasil | JCast

Neste episódio, a colunista Patrícia Comunello recebe Rui Campos, fundador da Livraria da Travessa, marca do varejo de livros que nasceu no Rio de Janeiro e vem se expandindo nas principais cidades do Brasil, entrando em shopping centers de ponta do mercado. A livraria vai abrir em Porto Alegre, no shopping Iguatemi.

Na conversa, Campos contou histórias que marcaram a trajetória do estabelecimento, antes mesmo de virar Livraria da Travessa, ainda no tempo da ditadura militar. O livreiro, como ele mesmo se autointitula, conta como o negócio foi se consolidando e virando ponto de cultura, ideias e conceito de livraria, que hoje é desejada em muitas cidades.



"A Travessa, assim como toda boa livraria, tem de ser intérprete do momento e do entorno onde está atuando", resume Campos, sobre um caminho que a marca trilhou e fez ela chegar até em Lisboa, em Portugal, onde tem filial. A unidade da capital gaúcha será a de número 15.