Be8 é primeira empresa na América do Sul certificada a exportar para Califórnia

A Be8, líder em produção de biodiesel no Brasil, acaba de receber a certificação CARB (California Air Resources Board) para rota de produção de biodiesel feito a partir de gordura animal para a Califórnia, nos Estados Unidos. A unidade de Passo Fundo (RS) é a primeira na América do Sul a receber a autorização para exportação dessa rota de produção emitida pela agência reguladora de qualidade do ar da Califórnia, informa a empresa, em comunicado.

"Esta é, sem dúvida, mais uma conquista histórica para a Be8, porque o CARB é a agência de controle de qualidade do ar da Califórnia responsável por uma regulamentação ambiental extremamente rigorosa e reconhecida como uma das mais restritivas do mundo", comemorou na nota o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.

Depois de ser a pioneira no comércio com União Europeia em 2013, a Be8 já havia feito a primeira operação brasileira de exportação de biodiesel para os Estados Unidos em 2023 por meio da certificação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, da sigla em inglês para Environmental Protection Agency). Com a certificação CARB, a empresa amplia sua atuação para a Califórnia.