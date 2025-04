Vagner Cunha une o clássico ao contemporâneo em concerto gratuito

A temporada de 2025 do projeto Sonoridades será inaugurada com uma apresentação do artista Vagner Cunha, ao lado da orquestra FORMA, que conta com a participação de talentos da música de diferentes regiões do Estado. O evento, que acontecerá no CHC Santa Casa (av. Independência, 75), deve ter início às 17h deste domingo (6), e tem entrada gratuita mediante reserva de ingressos pelo Sympla. O repertório da apresentação será integrado por composições do músico Johann Sebastian Bach, seguidas por faixas de artistas contemporâneos conhecidos como “filhos de Bach”, que inclue Astor Piazzolla, Egberto Gismonti e Pat Metheny. A escolha foi feita pessoalmente por Wagner, que apresenta uma relação íntima com as canções selecionadas. "Esses músicos têm um significado especial para mim e fazem parte do meu cotidiano. São artistas modernos que me inspiram", afirma ele.O artista Wagner Cunha está consolidado como uma das figuras mais criticamente aclamadas da música instrumental brasileira. Além de ter recebido uma série de prêmios Açorianos e o Prêmio Funarte de Composição, o musicista também foi indicado ao Grammy Latino em 2019, por seu arranjo do álbum Campos Neutral, do cantor Vitor Ramil.