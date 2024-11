 Produto Nacional celebra 35 anos de reggae na sexta-feira no Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962), a partir das 21h. A partir de R$ 25,00 no site do Gravador.

 Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe neste sábado o Especial Luiz Melodia. Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira sobem ao palco às 21h. A partir de

R$ 30,00 no Sympla.

 As Batucas se apresentam no Grezz (Almirante Barroso, 328) com vocal e pandeiros no domingo, às 19h. Antecipados a partir de R$ 60,00, com meia-entrada.

 Sósia de Michael Jackson, Rodrigo Teaser traz Tributo ao Rei do Pop ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), domingo às 20h. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 120,00.

 Caleb Faria Alves lança livro de poesias Dias em que não me amo (Taverna, 104 p. R$ 58,00) neste sábado, às 18h, na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736). Livre.

 Juliano Barreto faz tributo a Stevie Wonder neste sábado às 21h, no Teatro da Amrigs (av. Ipiranga, 5311). Ingressos no Sympla a R$ 50,00.

 No sábado, às 11h, acontece mais uma apresentação da série Concertos Capitólio, cm. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085).

 A décima edição do ano da festa open bar Rock n' Bira acontece no sábado a partir das 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Show autoral da Treze Black e bandas tributo a Sepultura, Slipknot, Rage Against the Machine e Evanescence.

R$ 119,00 no Sympla.

 Coro Masculino do 25 de Julho realiza no domingo, 10h, o Festival de Coros no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250). Entrada franca.

 Forfun retorna aos palcos com a turnê Nós. O grupo se apresenta na sexta e no sábado no Pepsi On Stage (av. Severo Dullius, 1995). A partir de R$ 75,00 no Sympla.

 Projeto 4 Amigos faz show de humor no sábado, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). R$50,00 no site do grupo.

 Seu Kowalsky apresenta show Brinde pela Paz no sábado às 21h na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). R$22,50 no Sympla.