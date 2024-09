 Julia Dantas lança o livro A Mulher de Dois Esqueletos em evento conjunto com celebração de 15 anos da editora Dublinense. A sessão de autógrafos festa é no sábado, a partir das 17h30min, na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48). Entrada franca.

 Banda Rock de Galpão fará o lançamento de seu novo single Os Vikings do Jarau neste sábado, 21h, no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 30,00 taxas.

 Autora e delegada Roberta Trevisan lança novo livro da série Matilda no sábado, das 15h às 17h, na Livraria Leitura do Barra Shopping Sul (Diário de Notícias, 300). Exemplares de Matilda e o Mistério da Biblioteca estarão à venda no local, pelo valor de R$ 39,90.

 Fotoclube Porto-alegrense celebrará seus 6 anos com a exposição Olhares, com 65 obras de diferentes fotógrafos. Abertura oficial no Espaço Cultural do Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750 - Canoas) dia 2 de setembro, às 18h. Visitação de 1º a 29 de setembro, de segunda à sábado, das 10h às 22h e nos domingos e feriados, das 11h30 às 22h. Gratuita.

 O III Musicante - Festival do Migrante e Refugiado ocorre sábado, às 14h, no Centro de Eventos Barros Cassal (rua Dr. Barros Cassal, 220). A entrada é gratuita, e a programação inclui uma série de oficinas e ensaios técnicos, feira de artesanato e atividades interativas.

 Primeira edição da atividade Las Voces de Latinoamérica - Poesia, vozes, encontros e movimento, com oficina de chacarera e literatura latino-americana. Sábado, das 15h30min às 17h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Inscrição de R$ 35,00, pelo telefone (51) 99807-0598.

 Feira Ecológica do Bom Fim celebra 33 anos com shows com Frank Jorge e InDUO neste sábado. Eduardo Bueno, o Peninha, será padrinho da festa, que acontece das 8h30min às 12h30min, na avenida José Bonifácio. Caso chova, evento será transferido para 7 de setembro.