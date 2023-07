Colombo chega a 24 novas lojas abertas em 2023 e entra em mais um estado

A maior rede de eletromóveis do Sul do Brasil alcança nesta sexta-feira (14) a marca de 24 filiais abertas em 2023. Além disso, a temporada deste ano marca a entrada da gaúcha Lojas Colombo, com sede em Farroupilha, na Serra, no mercado do Mato Grosso do Sul, onde já foram inauguradas duas unidades na porção Centro Oeste do estado.

A loja número 24 entra em atividade em Imbé, no Litoral Norte gaúcho, na manhã desta sexta-feira. A filial, que fica na avenida Paraguassu, 1878, abriu 12 empregos na operação de atendimento. A média é de 10 vagas por loja. Com isso, são cerca de 240 postos de trabalho. A empresa não revela o investimento na ampliação.

Das mais de duas dezenas de novos pontos, 11 estão no Rio Grande do Sul, a maior parte da expansão recente, informa a rede. Outras sete abriram no Paraná e quatro em Santa Catarina. Com o reforço na frente física, a marca chega a 302 unidades. Em 2019, antes da pandemia, a Colombo somava 250 filiais.

No Mato Grosso do Sul, a bandeira chegou às cidades de Mundo Novo e Eldorado. No Estado, as localidades que passaram a ter pontos da rede são Sinimbu, Arvorezinha, Feliz, São Jerônimo, Cerro Largo, Barros Cassal, Arroio do Meio, Bom Princípio, Antônio Prado e Roca Sales, além de Imbé, que entra agora na lista.

Em 2022, a marca registrou 33 novos pontos. A varejista não comenta sobre o total de novas lojas que poderá abrir este ano até dezembro. Outro movimento, para dar conta do abastecimento das operações, foi a locação de uma área em um parque logístico em Nova Santa Rita. O pavilhão que era usado pelo ex-BIG, agora Carrefour, no 3SB será ocupado pela varejista de eletromóveis.