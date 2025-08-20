Ana Carolina celebra 25 anos de carreira no Araújo Vianna

Nesta sexta-feira (22), às 21h30min, o Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) recebe Ana Carolina com o espetáculo 25 Anas, turnê que marca os 25 anos de carreira de uma das vozes mais emblemáticas da música popular brasileira. Com direção de Jorge Fajalla, o show revisita diferentes fases da trajetória da artista em cinco atos: A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração, combinando projeções em LED, cenografia e um repertório que une sucessos e faixas inéditas.

No palco, Ana interpreta canções do EP Ainda Já, que será lançado em breve, além de hits que atravessaram gerações, como Garganta, Pra Rua Me Levar, Encostar na Tua e Quem de Nós Dois. Com mais de 5 milhões de discos vendidos e colaborações com nomes como Chico Buarque e Gilberto Gil, a artista promete uma experiência emocionante e inédita para o público gaúcho. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 na plataforma Sympla.