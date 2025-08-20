Banrisul oferece serviço de suporte ao Apple Pay

O Banrisul anuncia que passa a oferecer suporte ao Apple Pay, ampliando as opções de pagamento digital para seus clientes. A novidade permite que os usuários dos cartões de crédito Banrisul Mastercard, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, realizem pagamentos por aproximação com iPhone e Apple Watch, além de compras em aplicativos e sites compatíveis com o serviço da Apple. Com o Apple Pay, os clientes do Banrisul têm acesso a vários benefícios, como pagar com apenas um toque, sem precisar do cartão físico; os dados do cartão não são armazenados no dispositivo nem compartilhados com o comerciante; a integração com o ecossistema Apple, com a possibilidade de usar o Apple Pay também em iPads e MacBooks para compras online; e pagamentos mais rápidos em lojas físicas, aplicativos e sites.
O serviço está disponível para diferentes versões dos cartões de crédito Banrisul Mastercard, incluindo as categorias Universitário, Libre, Gold, Platinum e Black. De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o novo serviço proporciona vantagens aos clientes com praticidade, segurança e agilidade. “O Banco vem acelerando o processo de transformação digital, se tornando cada vez mais referência nacional em tecnologia no mercado financeiro para entregar soluções e conveniências que facilitem o dia a dia do nosso cliente”, destaca. Para cadastrar o cartão Banrisul Mastercard no Apple Pay, é só seguir o passo a passo: Abra o app Banrisul no seu iPhone. Acesse a opção Cartões de Crédito. Toque no botão Apple Pay e selecione o cartão que deseja cadastrar. Siga as instruções para concluir a inclusão. Pronto! Seu cartão estará disponível no app Carteira (Wallet) da Apple. O cadastramento também pode ser realizado pelo app Carteira (Wallet) disponível no iPhone.
Como pagar com Apple Pay
Para realizar pagamentos em lojas físicas: Aproximar o iPhone da maquininha. Dar um clique duplo no botão lateral do iPhone para iniciar o Apple Pay. Autenticar com Face ID ou Touch ID. Aproximar novamente da maquininha para concluir. O pagamento deve ser finalizado em até 60 segundos. Em aplicativos e sites, selecione o Apple Pay ao finalizar a compra e confirme o pagamento com Face ID ou Touch ID. Para garantir que a compra foi aprovada, aguarde a emissão do comprovante na maquininha ou a confirmação no site ou aplicativo.