Inscrições para o vestibular da Ufrgs 2026 iniciam na próxima segunda

4.023 vagas na graduação, distribuídas em 97 opções de cursos. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (25) e seguem até 22 de setembro, por meio do Formulário de Inscrições disponível no site ( A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta quarta-feira (20), o edital do vestibular para 2026. Serão. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (25) e seguem até 22 de setembro, por meio do Formulário de Inscrições disponível no site ( vestibular.ufrgs.br). As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Em relação ao concurso do ano passado, a edição 2026 não traz alteração na oferta de cursos e no número de vagas, mas apresenta modificações no processo de inscrição para casos especiais e na divulgação dos gabaritos.

A documentação de solicitação de atendimento especial, de solicitação de uso do nome social, de solicitação de horário especial para candidato sabatista e de solicitação de correção cadastral será recebida de forma online, via Portal do Candidato. No vestibular passado, essa documentação deveria ser entregue presencialmente ou enviada pelo Correio. A digitalização desses processos ocorre para facilitar o envio das solicitações, explica a Ufrgs.

A divulgação dos gabaritos preliminares de todas as provas vai ocorrer apenas no dia 1º de dezembro, após a realização dos dois dias de provas. A divulgação, em anos anteriores, ocorria após cada dia de aplicação de provas. Com a mudança, o prazo para recurso ao gabarito preliminar também ficará unificado até as 9h do dia 4 de dezembro.

50% das vagas para ingresso por cotas para egressos do sistema público, incluindo também critérios raciais, de renda e de pessoas com deficiência. Desde 2025, a Universidade inclui vagas para autodeclarados quilombolas e o critério de renda para acesso a uma parte da reserva passou a ser de um (1) salário mínimo nacional (R$ 1.518,00) per capita. O Manual do Candidato com informações complementares ao edital e os detalhes sobre a forma de comprovação dos requisitos e modelos de declarações e formulários também já está disponível no site ( Em relação às ações afirmativas, a Ufrgs segue reservando. Desde 2025, a Universidade inclui vagas para autodeclarados quilombolas e o critério de renda para acesso a uma parte da reserva passou a ser de um (1) salário mínimo nacional (R$ 1.518,00) per capita. O Manual do Candidato com informações complementares ao edital e os detalhes sobre a forma de comprovação dos requisitos e modelos de declarações e formulários também já está disponível no site ( vestibular.ufrgs.br).

Vestibular Ufrgs 2026

No primeiro dia de prova, no sábado, serão aplicados os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação. A lista das leituras obrigatórias da prova de Literatura está disponível para acesso no site do vestibular

Os candidatos inscritos no Vestibular devem indicar uma das modalidades de concorrência. Todos concorrem às vagas de acesso universal, enquanto a reserva de vagas (cota) é destinada àqueles que sejam egressos do Sistema Público de Ensino Médio.

As vagas ofertadas na modalidade de reserva de vagas são denominadas da seguinte forma:

a) LB_PPI – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,0 (um) salário mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena;

b) LB_Q – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,0 (um) salário mínimo nacional per capita, autodeclarado quilombola;

c) LB_PCD – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,0 (um) salário mínimo nacional per capita que seja pessoa com deficiência;

d) LB_EP – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,0 (um) salário mínimo nacional per capita;

e) LI_PPI – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, autodeclarado preto, pardo ou indígena;

f) LI_Q – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, autodeclarado quilombola;

g) LI_PCD – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar que seja pessoa com deficiência;