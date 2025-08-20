Rompimento de adutora pode causar falta d'água em bairros da Zona Norte da Capital

O rompimento de uma adutora na última terça-feira (19), localizada sob o corredor de ônibus da avenida Assis Brasil, na Zona Norte da Capital, pode ocasionar falta d'água para os bairros Jardim Itú-Sabará, Jardim Planalto, Sarandi, Costa e Silva, Passo das Pedras, Parque Santa Fé e Rubem Berta. As informações são da prefeitura.

De acordo com nota divulgada, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) atua no conserto do equipamento na manhã desta quarta (20). O fornecimento chegou a ser retomado na última madrugada. Contudo, nesta manhã, as equipes identificaram a necessidade de substituir mais uma parte da tubulação - fato que causou a prorrogação do tempo de execução do serviço. A previsão é de que o abastecimento seja retomado a partir da noite desta quarta.

A adutora está sendo substituída por uma tubulação nova. A obra, que faz parte do projeto de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João, visa a redução da recorrência de rompimentos na região.