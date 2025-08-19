Quatro comportas passam por obras de fechamento definitivo em Porto Alegre

As comportas 8, 9, 10 e 13 seguem com obras de fechamento definitivo em andamento na área central de Porto Alegre. Os trabalhos, conduzidos pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), ocorrem dentro do cronograma previsto. Segundo a prefeitura da capital, a expectativa é de que cinco passagens sejam extintas até o fim deste ano.

“O nosso sistema de proteção contra cheias foi concebido há mais de 50 anos - e, nesse período, a cidade se desenvolveu muito no entorno dessas estruturas. Por isso, cada uma delas impõe um desafio diferente aos projetistas, seja por sua localização, seja pelas outras estruturas que existem sob a superfície desses pontos”, explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

A comporta 8 foi a primeira a ter as obras retomadas após a interrupção causada pela última cheia do Guaíba, em junho. Neste ponto, as intervenções já avançaram para a fase de concretagem da estrutura, onde antes havia um portão. Já na comporta 9, as equipes do Dmae realizam a sondagem do solo, com o objetivo de preservar as redes subterrâneas de abastecimento de água existentes na região.

Na comporta 13, os trabalhos estão na fase de implantação das estacas que, em breve, sustentarão a nova proteção em concreto armado. Enquanto isso, na comporta 10, a primeira etapa da obra - que consistia no remanejo de uma rede de energia elétrica - já foi concluída. A intervenção permanece em andamento, agora na fase de construção da estrutura que substituirá a passagem.