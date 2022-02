Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes, morre aos 92 anos

Maria Prestes, viúva do líder comunista Luiz Carlos Prestes, morreu aos 92 anos na noite de sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, segundo nota oficial do PCdoB e publicações de familiares nas redes sociais. Conforme a nota do PCdoB, Maria faleceu em decorrência da Covid-19.

Segundo a nota de pesar do PCdoB, Maria Prestes se engajou na militância comunista aos 13 anos, seguindo os passos do pai, João Rodrigues Sobral, dirigente do PCB. Como militante do PCB, Maria foi designada, em 1952, aos 20 anos, para trabalhar na segurança de Luís Carlos Prestes. Assim, começaram o relacionamento, que duraria até a morte do líder histórico do PCB, em 7 de março de 1990.

Desde da década de 1980, após retornar do exílio na então União Soviética, Prestes era filiado do PDT de Leonel Brizola. Após o falecimento do líder comunista, Maria seguiu sua militância, como "amiga estimada do PCdoB", conforme a nota do partido.