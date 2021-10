Ufrgs divulga densidade para 10 mil candidatos a cursos de graduação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) publicou, nesta sexta-feira (8) a densidade do Processo Seletivo 2021/2. Foram 10.048 inscritos para as 1.418 vagas da seleção que oferece ingresso em 47 opções de graduação na universidade.

Naturalmente, o curso com maior densidade será o de medicina, com 58,94 candidatos por vaga. Em seguida vêm psicologia - noturno (27,48), ciência da computação (19,35), design visual (13,07) e medicina veterinária (13,06).

Do total de inscritos, 5.272 concorrem às vagas de acesso universal, e 4.776 pelo sistema de ações afirmativas (cotas). O resultado preliminar está programado para ser divulgado até o dia 18 de outubro, e o resultado final sai até dia 22 de outubro. O processo seletivo usa desempenhos dos candidatos já obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e/ou no concurso vestibular da Ufrgs nos anos de 2017 a 2020, para ocupação das vagas do segundo semestre letivo. O início das aulas está programado para janeiro de 2022.

Confira as 15 maiores densidades de candidatos por vaga no PS 2021/2: