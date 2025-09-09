Copa do Brasil – Em confronto válido pelos jogos de volta das quartas da competição, se enfrentam nesta quarta: Fluminense (0) x (1) Bahia, às 19h, e Corinthians (1) x (0) Athletico-PR, às 21h30min. Flamengo – O clube lançou nesta terça-feira uma campanha para que a ONU reconheça oficialmente a Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do mundo. A proposta foi revelada com um pronunciamento de Zico, diretamente do Maracanã, transmitido pela FlamengoTV. A campanha convida os torcedores a assinarem uma petição online para apoiar o pedido de reconhecimento simbólico junto à ONU. Fluminense - O clube recebeu uma proposta para virar SAF. A oferta é da LZ Sports, braço da gestora Lazuli Partners. O aporte inicial seria de R$ 500 milhões (uma metade de imediato e a outra em até dois anos). Somado a isso, em até 10 anos, a empresa "Fluminense SAF" investiria mais R$ 6,4 bilhões a partir da geração de caixa do clube. A SAF seria responsável pelo futebol masculino, feminino, categoria de base e o futsal. Atlético-MG - O zagueiro Ruan Tressoldi foi apresentado pelo clube na tarde desta terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogador, que surgiu nas categorias de base do Grêmio, foi contratado por empréstimo junto ao Sassuolo, da Itália, em vínculo válido por uma temporada. O acordo prevê opção de compra por parte do clube alvinegro. Tênis - Aos 15 anos, Nauhany Silva disputa pela primeira vez um evento da elite do tênis. A brasileira abriu o torneio com uma vitória de virada sobre Carol Meligeni (parciais de 6/7, 6/2 e 6/0). A caçula da chave se tornou a primeira tenista nascida em 2010 a vencer um jogo de WTA 250. A jovem ainda deu um salto de 423 posições no ranking. Nas disputas individuais, ela volta às quadras hoje, contra a argentina Solana Sierra, segunda cabeça de chave do torneio e 82ª do ranking, em horário a ser definido. Boxe – O Brasil tem seis boxeadores classificados para as quartas de final do Campeonato Mundial da categoria, que acontece em Liverpool, na Inglaterra. Nesta terça-feira, Rebeca Lima e Wanderley garantiram suas vagas, juntando-se a Luiz Gabriel Oliveira, Isaías Filho, Viviane Pereira e Tatiana Chagas, que já estavam classificados.