Sebrae RS oferece cursos para pequenos empreendedores com foco no digital

Em evento totalmente digital e gratuito, o Sebrae-RS promove a Semana de Marketing Digital, de 15 a 19 de setembro, voltada a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários de todo o Rio Grande do Sul. Serão dez encontros distribuídos ao longo de cinco dias: cinco bate-papos com especialistas e cinco talks conduzidos por profissionais renomados de marketing. A programação aborda temas essenciais para quem deseja impulsionar o negócio: redes sociais, marketplaces, WhatsApp como canal de vendas, Inteligência Artificial, neuromarketing e experiência do cliente.

• LEIA TAMBÉM: Loja do Sebrae-RS une empreendedores de diferentes marcas locais em shopping de Porto Alegre



A Semana de Marketing Digital integra o projeto Sebrae Tá On, uma iniciativa que oferece conteúdo prático, gratuito e acessível para micro e pequenas empresas do Estado. A curadoria da Semana foi feita pela área de relacionamento do Sebrae RS em conjunto com Marcus Tonin, consultor e host do evento. Emily Blanco Fagundes, analista de desenvolvimento e curadoria de soluções, explica que a iniciativa surgiu das principais demandas e buscas dos clientes, com foco em oferecer conteúdos que atendam às necessidades reais dos MEIs. A Semana de Marketing Digitaluma iniciativa que oferece conteúdo prático, gratuito e acessível para micro e pequenas empresas do Estado. A curadoria da Semana foi feita pela área de relacionamento do Sebrae RS em conjunto com Marcus Tonin, consultor e host do evento. Emily Blanco Fagundes, analista de desenvolvimento e curadoria de soluções, explica que a iniciativa surgiu das principais demandas e buscas dos clientes, com foco em oferecer conteúdos que atendam às necessidades reais dos MEIs.

A ideia é promover transformações como a de Marivane Oliveira Camara, fundadora da Mari Doces e Sabores: “O maior desafio foi iniciar do zero, o digital era um mundo totalmente novo para mim”, lembra. Com cursos, consultorias e acompanhamento do Sebrae RS, ela aprendeu a identificar seu público, se comunicar de forma estratégica e explorar oportunidades online. Em 2021, suas vendas aumentaram 80% e o alcance do seu negócio ultrapassou os limites do boca a boca.



Outro exemplo é o casal Alexandre Domingues e Nair Andressa da Silva, fundadores da Evolve Investimentos e representantes da Serello Consórcios, de Santa Maria. Nair Andressa, diretora administrativa e responsável pela comunicação da empresa, destaca que o apoio do Sebrae RS foi fundamental para estruturar o marketing digital dentro da realidade do seu negócio.



Com a implementação de um planejamento mensal de conteúdos, a empresa conseguiu melhorar a disciplina na execução das tarefas e aumentar o alcance nas redes sociais. Antes, ela conta que fazia tudo de forma intuitiva, e agora consegue organizar formatos, momentos de postagem e até a produção de vídeos. Isso trouxe mais visualizações, interações e seguidores, ampliando seu público para além dos círculos sociais mais próximos.



Para a fundadora da Mari Doces e Sabores, localizada em Portão, o suporte do Sebrae foi decisivo para abrir novos horizontes. Ela enfatiza que participar de cursos online e presenciais, incluindo módulos de Inteligência Artificial e alimentos e bebidas, além de consultorias de boas práticas na cozinha, foi determinante para consolidar o crescimento.



A Semana tem como objetivo tornar o ambiente online mais acessível, mostrando que qualquer micro ou pequeno negócio pode aplicar técnicas eficientes para conquistar clientes e gerar vendas. “O evento entrega conteúdo robusto, validado por especialistas, construído para atender às necessidades do público MEI, mas também indicado para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP)”, contextualiza Tonin.

