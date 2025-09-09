Orquestra Theatro São Pedro celebra 40 anos com concerto e lançamento de álbum

A Orquestra Theatro São Pedro comemora seus 40 anos de atividades com uma noite dupla de celebração nesta quinta-feira (11), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), em Porto Alegre. O espetáculo Ecos do Piano contará com a participação do pianista gaúcho Rafael Costa de Souza, radicado na Alemanha, e traz no programa obras de Bach e de Mozart. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e estão à venda no site do Theatro São Pedro ou na bilheteria do Multipalco Eva Sopher no dia do evento, a partir das 18h.
Na mesma data, será lançado o álbum Contrapontos Musicais, disponível em todas as plataformas digitais, reunindo obras de Ernani Aguiar, Ronaldo Miranda e Mozart, registradas ao lado de Rafael Costa de Souza. Com regência e direção artística do maestro Evandro Matté, o novo disco marca a retomada da produção fonográfica da orquestra após nove anos de hiato, reafirmando sua missão de preservar e difundir a música brasileira e internacional.