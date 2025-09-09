Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Setembro de 2025 às 19:05

Convenção de Contabilidade

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A 20ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizada entre os dias 27 e 29 de agosto em Bento Gonçalves, debateu temas importantes para a economia e para o futuro da profissão, como Reforma Tributária, Inteligência Artificial e ESG (JC Contabilidade, 2/9/2025). A reportagem traz um resumo bastante sucinto do que foi este evento da classe profissional contábil no Estado,  mas de uma forma direta apresentou uma visão dos importantes temas abordados. (Rubilar Jose Bernardes)
A 20ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizada entre os dias 27 e 29 de agosto em Bento Gonçalves, debateu temas importantes para a economia e para o futuro da profissão, como Reforma Tributária, Inteligência Artificial e ESG (JC Contabilidade, 2/9/2025). A reportagem traz um resumo bastante sucinto do que foi este evento da classe profissional contábil no Estado,  mas de uma forma direta apresentou uma visão dos importantes temas abordados. (Rubilar Jose Bernardes)
Vendas de máquinas
A venda de máquinas registrou queda de 51% na 48ª Expointer, derrubando o faturamento da feira (JC, 7/9/2025). A Expointer sempre foi e sempre será a pior feira em questão de vendas e faturamentos para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. (Rubem Heusner)
Vendas de máquinas II
Atuo no mercado de máquinas há 22 anos e estou na 15ª participação em uma Expointer. Neste ano, o resultado, que ficou bem abaixo do registrado em edições anteriores, me surpreendeu negativamente. Eu arrisco a dizer que o valor da queda nas vendas supera o número anunciado. (Fernando Curi)
Venda de máquinas III
Os produtores rurais estão quebrados — sobretudo os pequenos e médios produtores, que estão sufocados em dívidas. (Ranieri Kaefer)
Venda de máquinas IV
A crise não ocorre só no campo, mas em todo o comércio. (Afonso Bertolassi)
Correios
O prejuízo dos Correios quintuplicou e atingiu R$ 2,64 bi no segundo trimestre de 2025 (JC, 6/9/2025). Eu seria favorável a fechar os Correios se não fosse o trabalho social que eles fazem nos pequenos municípios. (Leandro Oscar Holdefer)
Gilberto Gil
O cantor e compositor Gilberto Gil se apresentou em Porto Alegre com o show da turnê Tempo Rei, que levou mais de 30 mil pessoas ao estádio Beira-Rio (JC, 7/9/2025). Parabéns pela reportagem, o show foi histórico como descrito no texto. (Simone Monteiro)
Gilberto Gil II
O show de Gilberto Gil em Porto Alegre foi um grande e histórico espetáculo. (Rachel Aguirre)
 

Notícias relacionadas