Convenção de Contabilidade

Vendas de máquinas

A venda de máquinas registrou queda de 51% na 48ª Expointer, derrubando o faturamento da feira (JC, 7/9/2025). A Expointer sempre foi e sempre será a pior feira em questão de vendas e faturamentos para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. (Rubem Heusner)

Vendas de máquinas II

Atuo no mercado de máquinas há 22 anos e estou na 15ª participação em uma Expointer. Neste ano, o resultado, que ficou bem abaixo do registrado em edições anteriores, me surpreendeu negativamente. Eu arrisco a dizer que o valor da queda nas vendas supera o número anunciado. (Fernando Curi)

Venda de máquinas III

Os produtores rurais estão quebrados — sobretudo os pequenos e médios produtores, que estão sufocados em dívidas. (Ranieri Kaefer)

Venda de máquinas IV

A crise não ocorre só no campo, mas em todo o comércio. (Afonso Bertolassi)

Correios

O prejuízo dos Correios quintuplicou e atingiu R$ 2,64 bi no segundo trimestre de 2025 (JC, 6/9/2025). Eu seria favorável a fechar os Correios se não fosse o trabalho social que eles fazem nos pequenos municípios. (Leandro Oscar Holdefer)

